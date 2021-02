Daniele Pradè mette in standby Ribery

La Fiorentina si è rinforzata a gennaio con gli innesti di Aleksandr Kokorin e Kevin Malcuit. L’attaccante tanto invocato dai tifosi non è quindi arrivato, ma il direttore sportivo Daniele Pradè si è comunque detto soddisfatto nel bilancio tracciato durante la conferenza stampa di presentazione dello stesso Malcuit.

“L’operazione Kokorin interessa sia il presente che il futuro, è un attaccante con qualità che in rosa non avevamo, ha caratteristiche diverse sia da Vlahovic che da Kouame. Malcuit sarà presto al 100%. L’anno scorso dovevamo riparare a determinate situazioni, in questa stagione invece siamo molto competitivi individualmente. Non abbiamo espresso quello che valiamo e abbiamo riscosso meno di quello che volevamo. Non c’è niente in questo mercato che volevamo fare e non siamo riusciti a fare”.

Restano quindi in standby i contratti ancora da rinnovare, compreso quello di Frank Ribery. Ancora Pradè: “Sia io che Barone abbiamo già parlato con tutti i giocatori che hanno esigenze di rinnovo di contratto. In questo momento, però, conta il campo. Sono situazioni che continueremo a monitorare, ma adesso dobbiamo pensare a fare risultati”.

OMNISPORT | 02-02-2021 16:08