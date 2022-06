Mercato Verona: tre colpi in arrivo

23-06-2022 10:19

Henry, Piccoli e Carboni, questi sono i primi tre nomi in entrata che vuole chiudere il Verona.

Prima però, come spesso accade, prima di comprare, c’è bisogno di chiudere qualche colpo in uscita. Simeone dopo l’ottimo campionato disputato lo scorso anno, ha un po’ di pretendenti e difficilmente rimarrà in gialloblu. il Cholito ha mercato all’estero (in particolare in Spagna), ma anche la Juve si è fatta sotto nelle ultime settimane. Stessa cosa per quanto riguarda il futuro di Barak che può essere lontano dal Bentegodi, su di lui ha chiesto informazioni il Napoli, così come quello di Ilic e Casale.

Se l’arrivo di Piccoli è ormai cosa fatta e manca davvero pochissimo per l’ufficializzazione, diverso è lo stato della trattativa per Henry. La partita resta complicata: la richiesta iniziale dei lagunari è di 9 milioni, Marroccu non molla la presa e confida in un ammorbidimento delle pretese della controparte. Infine Carboni: nome caldo, ma l’affare non è in chiusura anche per via del recente inserimento del Monza.

