Mercedes, Hamilton: "Non lotteremo per la vittoria ma..."

Il pilota inglese si aspettava un risultato peggiore

04-03-2023 18:40

Sesto nelle qualifiche del Gp del Bahrain, Lewis Hamilton ha commentato così le sue prove in vista della gara di domenica: “Probabilmente mi aspettavo un risultato peggiore di questo, non siamo in lotta per la vittoria, ma non siamo neanche gli ultimi. Ci troviamo nella top-10, e questo è positivo”.

“Nei test non abbiamo avuto un buon passo gara, anzi, con questa macchina sembravamo di averlo perso rispetto all’anno scorso, e domani lo scopriremo. Speriamo di poter lottare con il gruppo che ci circonda, quindi con l’Aston Martin, ma speriamo anche con la Ferrari”.