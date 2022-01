Mercedes, l'ex Ferrari Vettel potrebbe sostituire Hamilton

17-01-2022 22:49

Il silenzio di Lewis Hamilton continua. Il sette volte campione del mondo, dopo l’ultimo incredibile GP in F1, non ha ancora dato segnali di vita. Max Vestappen ha trionfato e adesso si prespetta un possibile ritiro del pilota inglese. In caso, servirebbe un pilota da affiancare a Russell.

Poche settimane fa, Ralf Schumacher ha consigliato Vettel alla Mercedes: “Ha l’esperienza ed ha ancora la velocità, ma soprattutto conosce la macchina ed il motore Mercedes, ritengo infatti che il progetto Aston Martin sia molto simile a quello Mercedes. L’addio di Szafnauer potrebbe non essere l’ideale per Sebastian, penso che lui ed Otmar fossero in ottimi rapporti”.

Evidentemente Ralf Schumacher è stato ascoltato. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel è in lizza per sostituire Lewis Hamilton alla Mercedes se il 37enne si dovesse ritirare dalla Formula 1. L’ex Ferrari, come tutti, aspetta un segnale dal sette volte campione inglese.

