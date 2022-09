Mercedes: l'incidente in Belgio con Alonso costa caro a Lewis Hamilton

08-09-2022 15:00

Non arrivano buone notizie in casa Mercedes alla vigilia del primo giorno di prove libere sul circuito brianzolo.

Niente da fare per la power unit 3 introdotta in Belgio e danneggiata dal sette volte campione del mondo nel contatto con lo spagnolo, a Monza Hamilton, dovrà scontare la penalità sulla griglia di partenza partendo dal fondo.

Se riavvolgiamo brevemente il nastro, anche a Max Verstappen capitò, lo scorso anno la stessa identica cosa quando vide andare in frantumi una power unit praticamente nuova delle tre a disposizione in stagione in occasione della collisione con Lewis Hamilton alla Copse nel corso del primo giro del Gran Premio di Gran Bretagna.

Nonosatnte vari tentativi e prove, alla fine la Honda si arrese e in Ungheria al sabato fu necessaria la sostituzione per una crepa emersa dopo le prime due sessioni di prove libere.

Anche Lewis Hamilton ha praticamente inutilizzato la terza power unit stagionale in questo 2022. Il sette volte campione del mondo infatti, esattamente come George Russell, suo compagno di scuderia, ha introdotto il terzo propulsore a Spa in Belgio due settimane fa.

Purtroppo per lui però, dopo pochi metri dal via del Gran Premio del Belgio, Hamilton e Alonso sono finiti a contatto. La collisione ha generato un impatto con il terreno con forza pari a 45G, un colpo che ha reso inutilizzabile la power unit. A Monza quindi, è necessario un nuovo motore come riporta la testata tedesca Auto Motor und Sport – il quarto in stagione – e dunque Hamilton si vedrà necessariamente obbligato a partire dal fondo in un Gran Premio d’Italia che non pone certo le Mercedes in qualità di favorite.