Mercedes: l'ottimismo di Toto Wolff

09-08-2022 11:28

C’è grande ottimismo nella scuderia Mercedes per il prosieguo del campionato del mondo di F1.

Da dove proviene questo nuovo stato mentale? Senza dubbio le ultime quattro buone prestazioni hanno fatto tornare il sorriso sul volto di Toto Wolff che si è lasciato “scappare” un velato ottimismo per la seconda parte della stagione, evidenziando come gli ultimi update alla W13 abbiano risolto il tanto chiacchierato problema del porpoising. Una notizia importante che secondo il Manager austriaco permetterà al Team campione del mondo di poter proseguire a sviluppare la vettura nel modo corretto, abbandonando del tutto problemi e intoppi vari.

“Purtroppo fino a questo momento della stagione, il porpoising ci ha rovinato la stagione, dato che non potevamo sviluppare la W13 nel modo corretto”, ha affermato il Team Principal della Mercedes. “Più aumentavamo il carico, più la vettura accusava lo stallo aerodinamico. Questa problematica ci è costata mesi di sviluppo, il che si è tramutato in tempo perso nei confronti degli avversari. Per fortuna però, oggi posso annunciare che la monoposto non soffre più questo fenomeno”.

È normale che adesso ci manchino i mesi di aggiornamenti e questo ci crea un problema in termini di performance, ma almeno la situazione si è incanalata verso la giusta direzione”, ha proseguito l’austriaco.