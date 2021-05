Mercedes, sotto osservazione il rendimento di Bottas

Due terzi posti e un ritiro. Guardando freddamente ai risultati ottenuti, l’avvio di stagione di Valtteri Bottas non parrebbe così malvagio ma in casa Mercedes, abituati da tempo a vincere e dominare in Formula 1, ci si aspetta sempre qualcosa in più.

Per la macchina a disposizione, infatti, sono molti a pensare che il pilota scandinavo potrebbe fare decisamente meglio, puntando al bottino pieno invece che scendere in pista per strappare a fatica il podio.

Proprio per queste difficoltà nel performare in gara, in Mercedes sarebbero iniziate una serie di importanti valutazioni su Bottas. A rivelarlo è una fonte anonima interna al team che, al Daily Mail, ha parlato di come il rendimento del finlandese sia sotto osservazione e di come, recentemente, siano emersi in squadra alcuni malumori proprio legati alla sua figura.

L’indiscrezione, se confermata, sarebbe di quelle importanti e solleverebbe un grosso punto di domanda sul prosieguo della stagione di Bottas al volante della “Freccia d’argento”, macchina su cui in corso d’opera potrebbe clamorosamente trovare spazio George Russell, da tempo promesso sposo della Mercedes.

Al momento, tale eventualità non sarebbe stata presa in considerazione ma, come sottolineano in Inghilterra, tutto potrebbe cambiare se Bottas non iniziasse davvero a centrare prestazioni più convincenti: in ogni caso la decisione finale spetterà a Toto Wolff che, attualmente, nutre ancora fiducia nel nativo di Nastola.

