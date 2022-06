Mercedes, Toto Wolff: "Una rondine non fa primavera"

22-06-2022 16:03

Il ritorno sul podio di Lewis Hamilton e il quarto posto di George Russell sono stati degli ottimi risultati per la Mercedes in quel di Montreal, ma la strada per lottare con Red Bull e Ferrari è ancora lunga secondo Toto Wolff.

Il team principal vuole infatti restare cauto: “Una rondine non fa primavera. Già al Montmeló eravamo andati bene, ma poi abbiamo fatto un passo indietro a Montecarlo. Credo che dobbiamo stare attenti in vista del GP di Gran Bretagna. C’è tanto da fare per tornare davanti e non ci siamo ancora arrivati”, le sue parole dopo il Canada.

Quello ottenuto in Canada è stato il secondo podio dell’anno per Hamilton, il quinto della Mercedes dopo i tre di Russell.