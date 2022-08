Mercedes, Wolff: “Abbiamo nove occasioni per sfidare Ferrari e Red Bull”

24-08-2022 15:42

Dopo la lunga pausa estiva, il circus della Formula Uno torna in pista e lo fa sul circuito di Spa, in Belgio.

Nella splendida cornice di Spa-Francorchamps, per la prima volta sarà effettiva al direttiva tecnica voluta dalla FIA per controllare il porpoising, un fattore che potrebbe sulla carta rallentare Ferrari e Red Bull per effetto del giro di vite sui controlli del fondo piatto troppo flessibile secondo altre scuderie.

A Maranello e a Milton Keynes non si registrano preoccupazioni in tal senso, ma Toto Wolff è pronto a lanciare ad entrambe le scuderie un guanto di sfida.

“Abbiamo fatto bene prima della pausa, soprattutto in Austria e in Ungheria. Anche se non siamo ancora in lotta per le vittorie, ci stiamo avvicinando, quindi dobbiamo mantenere questo slancio – le parole del manager austriaco – adesso infatti, ci aspetta un’intensa seconda parte di stagione, con altre nove opportunità per trovare miglioramenti, fare progressi e, si spera, sfidare Red Bull e Ferrari per il primo gradino del podio”.