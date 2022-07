Meret sbaglia: il Napoli fa solo 1-1 con il Maiorca

31-07-2022 23:20

Seconda amichevole nel ritiro di Castel di Sangro per il Napoli e secondo pareggio: dopo il 2-2 contro l’Adana Demirspor la squadra di Spalletti non va oltre l’1-1 contro il Maiorca.

Agli azzurri non è bastato il gol di Osimhen dopo appena nove minuti, su rigore concesso per un fallo di mano in barriera su una punizione di Mario Rui. La partita, condizionata dal gran caldo, è proseguita a strappi ed è stata condizionata dal nervosismo uscito già nel primo tempo a causa di qualche intervento sopra le righe dei difensori del Maiorca, poco gradito a Spalletti.

Nel Napoli ha debuttato Kim Min-Jae, uscito all’intervallo, ancora convincente la prova di Khvicha Kvaratskhelia. Male invece Alex Meret: il portiere, in procinto di essere ceduto visto l’imminente arrivo di Kepa, ha responsabilità nell’azione del pareggio del Maiorca, non avendo trattenuto un innocuo colpo di testa di Muriqi e permettendo quindi a Raillo di insaccare il punto dell’1-1 al 55′.

Ultima mezzora contrassegnata ancora dal nervosismo oltre che dai tanti cambi: di Politano l’ultima occasione allo scadere, ma il pallone sorvola la traversa.