Mertens, il Marsiglia è in pole

07-07-2022 21:37

Dries Mertens sta per cambiare squadra. Dopo nove anni, la sua avventura con il Napoli è arrivata al capolinea e adesso sul giocatore belga c’è forte l’Olympique Marsiglia. Come riporta TMW il club francese, che ha ora Igor Tudor come allenatore, è in pole per prendere a parametro zero Mertens.

Gli agenti del belga vogliono chiudere presto la trattativa, con il giocatore che ha richiesto 2,5 milioni netti più bonus. Il vero nodo è al momento la durata del contratto. Dato che Mertens chiede due anni, mentre il Marsiglia preferirebbe una stagione con opzione.

