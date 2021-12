Mertens, la decisione che fa impazzire i tifosi napoletani

08-12-2021 10:35

Dries Mertens è percepito dai tifosi del Napoli come uno di loro e lo stesso attaccante belga ha ribadito innumerevoli volte – l’ultima dopo la gara persa contro l’Atalanta – il profondo legame che sente con la città e il popolo partenopeo.

La scelta di Dries e Kat Mertens

L’amore tra Mertens e Napoli viene alimentato anche dal profilo Instagram del giocatore, che non perde occasione per esaltare le bellezze della città all’ombra del Vesuvio e per ribadire quanto lui e sua moglie Kat si sentano a suo agio lì. Ieri, però, Mertens e la moglie hanno pubblicato una foto destinata a essere ricordata dai tifosi del Napoli.

I due hanno infatti postato un’immagine di una decorazione natalizia appesa all’albero di Natale raffigurante una famiglia composta da tre persone. Chiaro il riferimento al bimbo che la famiglia Mertens sta aspettando e che nascerà in primavera.

Ogni personaggio era indicato con un nome: “Dries”, “Kat” e “Ciro”. Mertens e moglie hanno dunque ufficializzato che il nascituro si chiamerà Ciro, nome con il quale l’attaccante è stato affettuosamente ribattezzato dal pubblico di Napoli.

Napoletani impazziti per la foto di Mertens

La notizia ha ovviamente fatto impazzire i tifosi partenopei. “Questo ragazzo merita tanto, la sua dimostrazione di amore per Napoli e i napoletani è enorme. Grazie Dries!”, scrive su Facebook Mario.

“Mertens grande uomo dentro e fuori dal campo”, aggiunge Eugenio. “Mertens a vita nel Napoli”, chiede Massimo. E Alessandro scrive che: “Nella vita vali ciò che fai e non ciò che dici. Dries ti amiamo”.

Marco, infine, ricorda che “Ciro è un nome antichissimo, credo abbia radici persiane. Ottima scelta Dries e Kat, Napoli sarà sempre la vostra casa”.

SPORTEVAI