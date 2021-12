Napoli-Atalanta, Mertens: "Spero di rimanere qui ancora a lungo"

04-12-2021 23:52

Dries Mertens ha parlato al termine della sfida persa dal Napoli per 3-2 contro l’Atalanta. Dries Mertens ha preso parte a sei gol (quattro reti, due assist) nelle ultime otto sfide contro l’Atalanta in Serie A, dopo che non aveva mai partecipato ad alcuna marcatura nelle prime otto gare contro la Dea.

Queste le parole del folletto belga:

“Per me è sempre bello giocare qui, è stato un anno duro, ho visto la sua famiglia e le sue difficoltà. Non dobbiamo dimenticare perché stiamo facendo bene, peccato per gli infortuni, dobbiamo continuare per le persone che ci sono e gli altri torneranno. A me piace giocare qua, vediamo e speriamo. Se non si fa si dà la mano e si ringrazia, io sono onorato di stare qui. Un giorno finirà, speriamo il più lontano possibile. Un giorno dovrò lasciare il posto. C’è un opzione per allungarlo a favore del Napoli. Io spero di rimanere”.

