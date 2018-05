Mertens, messaggio social ai tifosi del Napoli

Dries Mertens ha scritto un messaggio sui social dedicato ai tifosi del Napoli.

Questo è il tweet postato dal belga: “Il mio quinto campionato in maglia azzurra è finito, sarebbe stato bello poter vincere per questa città e per questi tifosi che ci hanno sostenuto per tutta la stagione, ci siamo andati molto vicino, buttando il cuore oltre l’ostacolo…Per il futuro è importante sapere che NOI napoletani non molliamo mai! Grazie a tutti e forza Napoli sempre!”

La speranza per i tifosi partenopei è che Mertens possa rimanere anche nella prossima stagione nonostante la clausola di ‘soli’ 28 milioni di euro presente nel suo contratto.

SPORTAL.IT | 22-05-2018 11:40