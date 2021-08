Messi al PSG? Pochettino: "E' una possibilità, stiamo lavorando"

La notizia del mancato rinnovo di Lionel Messi con il Barcellona chiaramente non ha lasciato indifferenti quei club che possono ingaggiare l’argentino già nelle prossime settimane: tra questi il Paris Saint-Germain.

Alla vigilia della sfida contro il Troyes, Mauricio Pochettino, allenatore dei parigini, ha risposto in conferenza stampa alle domande relative alla “Pulce”: “Sappiamo cosa è successo ieri tra Messi e Barça, ma siamo completamente concentrati sul Troyes”.

Reduce dalla prima sconfitta stagionale in Supercoppa francese contro il Lille, il tecnico argentino ha provato a spostare l’attenzione sulla prossima partita, ricevendo, però, tantissimi quesiti su Messi. Da lì in poi si è sbilanciato: “Nasser e Leonardo stanno lavorando molto per migliorare la squadra. Stiamo vedendo e analizzando tutte le possibilità di mercato, e Messi è una di queste. Se ci saranno novità le comunicheremo a breve”.

Tra le domande, anche una relativa a Kylian Mbappé, che nonostante il possibile affare Messi-PSG rimarrà a Parigi: “Se arriva Messi parte Mbappé? Assolutamente no”.

OMNISPORT | 06-08-2021 15:12