Messi ancora in forma Mondiale: gol e grandi giocate

12-01-2023 00:18

Vittoria agevole per il Paris Saint Germain in casa contro l’Angers nella diciottesima giornata di Ligue 1. La formazione di Galtier si è imposta per 2-0 grazie alle reti di Ekitike e Lionel Messi, alla prima partita dopo il trionfo Mondiale in Qatar.

L’argentino, a segno al 72′, è stato il migliore in campo, creando tanto per i compagni e per se stesso: la rete lo porta a quota 821 gol totali in carriera, ora secondo marcatore assoluto della storia del calcio dietro a Cristiano Ronaldo.

Il Psg con questa vittoria sale a quota 47 punti, a + 6 sul Lens.