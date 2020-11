Messi-Barcellona, nuova rottura: il piano di due big d'Europa

La vittoria in casa della Juventus e la qualificazione già ipotecata agli ottavi di Champions League non hanno riportato il sereno in casa del Barcellona, alle prese con uno dei momenti più difficili della propria storia recente.

Lontano dalle prime posizioni in Liga dopo la sconfitta casalinga contro il Real Madrid i blaugrana sono condizionati dalle traversie societarie. Il club è infatti attualmente gestito da una Commissione in attesa delle elezioni presidenziali dopo le dimissioni di Josep Maria Bartomeu, il grande nemico di Leo Messi.

Questo scenario dovrebbe favorire la permanenza dell’argentino in Catalogna, dopo che in estate la Pulce aveva minacciato l’addio proprio per contrasti con Bartomeu, eppure dall’Inghilterra arrivano notizie di un assalto imminente del Manchester City di Pep Guardiola.

Secondo quanto riportato dal The Telegraph i campioni d’Inghilterra avrebbero addirittura già pronto un pre-contratto da sottoporre al giocatore prima della riapertura del mercato a gennaio. Tale ipotesi peraltro confermerebbe quanto fatto filtrare qualche settimana fa da Omar Berrada, direttore delle operazioni finanziarie del Manchester City. “Messi è un talento incredibile, che può avere un impatto significativo su qualsiasi club, dentro e fuori dal campo. È il miglior giocatore del mondo, è il migliore della sua generazione. Penso che qualsiasi club del mondo vorrebbe averlo alle proprie dipendenze. Se Messi lascia il Barça prendiamo in considerazione la possibilità di ingaggiarlo”.

Il contratto di Messi scadrà nel prossimo giugno e senza rinnovo il Barcellona rischia di perderlo a costo zero. Pochi tuttavia i club pronti a sostenere un ingaggio da quasi 40 milioni netti.

L’argentino era stato avvicinato a settembre anche all’Inter e tale voce viene ripresa da Eduardo Inda, giornalista spagnolo intervenuto alla trasmissione ‘Il Chiringuito Tv’, secondo il quale i nerazzurri, forti del ‘Decreto Crescita’, hanno già presentato una ricca offerta a Messi. Battere il City non sarà tuttavia facile…

OMNISPORT | 03-11-2020 11:35