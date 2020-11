Mercato Inter, a gennaio in arrivo il vice Lukaku

L’assenza di Romelu Lukaku contro il Real Madrid costringerà Antonio Conte ad inventarsi un assetto inedito per l’attacco in vista di una gara fondamentale per il futuro dell’Inter in Champions League. A complicare le cose ci sono anche le condizioni non ottimali di Alexis Sanchez, che riducono di fatto la composizione del reparto offensivo ai soli Lautaro Martinez e Andrea Pinamonti.

Uno scenario che non può che preoccupare il tecnico salentino, che da tempo invoca l’acquisto di un’alternativa di ruolo a Lukaku. Richiesta caduta nel vuoto anche durante l’ultima sessione di mercato, ma che potrebbe essere esaudita a gennaio, magari ricorrendo a un affare low cost per un giocatore di fiducia per l’allenatore nerazzurro come Fernando Llorente, attualmente ai margini nel Napoli e già alle dipendenze di Conte nella Juventus nella stagione 2013-2014.

La squadra di Gattuso ha subito contro il Sassuolo la seconda sconfitta stagionale, ancora in casa dopo quella contro l’Az Alkmaar in Europa League. Due gare chiuse senza reti dopo che nelle prime gare della nuova annata gli azzurri non avevano mostrato problemi ad andare in gol.

E pensare che nella rosa azzurra ci sono ben due centravanti di spessore europeo, ormai ai margini della rosa in attesa di venire ceduti, come appunto Llorente e Milik. Due soluzioni gradite all’Inter, ma se Milik non accetterebbe il ruolo di vice Lukaku per il ridotto minutaggio che questo potrebbe comportare, anche in vista del prossimo Europeo, l’identikit di Llorente sembra quello giusto per completare la rosa dell’Inter.

I nerazzurri peraltro avevano già sondato la pista con il Napoli a settembre, scontrandosi però con la richiesta di un significativo indennizzo da parte di De Laurentiis. A gennaio le cose potrebbero cambiare e i campani potrebbero essere costretti ad accontentarsi di una cifra minima in vista della scadenza del contratto del giocatore e anche lo stesso centravanti spagnolo potrebbe insistere per essere ceduto, dopo essere stato vicino al ritorno all’Athletic Bilbao e anche al passaggio al Benevento.

In caso di trasferimento all’Inter Llorente raggiungerebbe l’ex compagno alla Juventus Arturo Vidal.

OMNISPORT | 03-11-2020 09:59