Messi ha tradito la moglie Antonella Roccuzzo con una giornalista? Voci di crisi e divorzio ma c'è la smentita

Dal Brasile alla Spagna impazza il gossip sulla presunta crisi tra Leo Messi e la moglie Antonela Roccuzzo: il post della moglie di Cesc Fabregas è perentorio.

29-11-2023 20:10

Qualche settimana fa si erano mostrati sorridenti e affiatati, in compagnia dei figli Thiago, Matteo e Ciro, alla cerimonia parigina in cui la Pulce ha ritirato il suo ottavo Pallone d’Oro. Tra Leo Messi e Antonela Roccuzzo, sua moglie dal 2017, ci sarebbe però del freddo. Lo scrivono con insistenza diversi media internazionali, a cominciare dall’iberico 20minutos.com, secondo cui l’argentino sarebbe addirittura a un passo dal divorzio.

Messi e Roccuzzo, c’è aria di crisi

Chiacchiere e dicerie sul conto della coppia sarebbero emerse proprio in seguito alla cerimonia del Pallone d’Oro. Messi, in quella circostanza, ha chiesto alla sua famiglia di salire sul palco, dove lo hanno raggiunto soltanto i tre bambini, non la moglie. Successivamente la Roccuzzo, chiare origini italiane, calabresi in particolare, ha postato su Instagram una foto col marito. La stranezza? Nessun commento da parte di Leo, come invece aveva fatto puntualmente a ogni scatto, anche il più frivolo, della consorte. E per i tanti followers dell’asso argentino, si è trattato di un dettaglio non da poco.

Voci e chiacchiere su Leo e Antonela

Altro indizio scovato dagli “esperti” di gossip del web: è da un po’ che Messi non condivide scatti di famiglia, se si eccettua – appunto – quelli postati in occasione del Pallone d’Oro. Anzi, a proposito del premio ricevuto a Parigi: qualche giorno fa ha sostituito una vecchia immagine profilo, in cui era accanto ad Antonela e ai figli, con una foto in cui mostra orgoglioso il pallone dorato consegnatogli da France Football.

Messi ha tradito la moglie in Brasile?

Alla base del “grande freddo” ci sarebbe un tradimento scoperto dalla donna. A lanciare la pesante indiscrezione, che ovviamente tale rimane, è stato il portale brasiliano Direto Do Miolo su X, citando la stampa europea: