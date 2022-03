Messico, incidenti tra tifosi: almeno 22 feriti

06-03-2022 10:31

Ci sono almeno 22 feriti, di cui due gravi, nella guerriglia che è scoppiata allo stadio durante l’incontro di Prima divisione messicana tra Queretaro e Atlas di Guadalajara. La partita è stata sospesa al 62′, la sicurezza ha aperto i cancelli per permettere il deflusso dentro il campo di donne e bambini, ma in realtà gli scontri si sono allargati dagli spalti al prato verde. Pugni, calci, sedie, sbarre di metallo e anche coltelli. L’agenzia di Protezione civile dello stato di Queretaro ha comunicato: “Finora non ci sono notizie di morti, 22 le persone ferite, 9 delle quali trasportate all’ospedale generale e di queste due sono critiche”.

OMNISPORT