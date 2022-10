Messina: "Ci è mancata la pazienza"

28-10-2022 22:56

Brutta sconfitta a Barcellona per l’Olimpia di Ettore Messina, che dopo il match ha commentato così il ko: “Dopo il primo quarto, ci hanno dominato. Credo che Vesely abbia cambiato la partita difensivamente e noi non siamo riusciti a fare più canestro, mentre la nostra difesa non ci ha supportato abbastanza. Abbiamo giocato una partita troppo povera per avere delle possibilità”.

“Ci è mancata soprattutto la pazienza, bbiamo forzato la prima opzione per tutta la partita. È ovviamente una nostra responsabilità. Senza mai riuscire a giocare per trovare la seconda o la terza opzione. Quando sono andati avanti di 12 punti hanno giocato più rilassati e non siamo più rientrati”.