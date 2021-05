Messina, Eurolega alle spalle: "Ora testa ai playoff"

Parole di elogio per Ettore Messina dopo il successo per 83-73 raccolto dall’Olimpia Milano sul CSKA Mosca. Con questo risultato i meneghini chiudono al terzo posto l’Eurolega, ma secondo il loro allenatore la testa deve tornare immediatamente al campionato.

Messina, in ogni caso, ha voluto riservare dei complimenti alla squadra dopo l’avventura nella Final Four: “Sono molto contento e orgoglioso dei miei giocatori. Veniamo da una stagione incredibile in Eurolega, e ancora una volta hanno giocato una partita seria dopo. Abbiamo ottenuto 25 vittorie e nel complesso sono davvero molto soddisfatto”.

“Sicuramente era importante eliminare le scorie. Per questo era importante questa giornata. Abbiamo sfogato rabbia e frustrazione, concentrandoci sul gioco. Ora non ci resta che pensare al campionato. Tra tre giorni ci aspetta una partita fondamentale. Abbiamo fatto un passo importante verso i playoff italiani, e avere Moraschini pronto è molto importante”.

OMNISPORT | 30-05-2021 20:47