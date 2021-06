Messina: "Partita mediocre, inguardabili"

Il coach dell’Olimpia Milano Ettore Messina molto duro con la squadra squadra dopo il ko con la Virtus in gara 1 della finale scudetto. “Temevo una partita così post Colonia a Venezia. Ai ritorni dalle Final Four c’è sempre un rimbalzo negativo, purtroppo. Dove dai anche per scontato tante cose Lì abbiamo trovato energia e coesione, oggi una partita molto mediocre. Complimenti a loro, hanno meritato”.

“Nonostante tutto eravamo a -2, ma Markovic l’ha chiusa. Loro sono stati più intensi, hanno mosso la palla meglio, Teodosic ha fatto una grande partita”.

Messina elenca le cose che non hanno funzionato: “Difesa inguardabile per 30’, in attacco abbiamo giocato individualmente, senza quasi mai creare vantaggio ed abbiamo sbagliato anche tiri aperti-Abbiamo fatto sinora una stagione eccellente, oggi una partita mediocre. Prendiamola e proviamo a giocarne una migliore lunedì. Non facciamo processi”.

