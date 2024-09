Messina-Taranto, moviola: Furibonde proteste sul rigore che ha spianato strada a rimonta

La prova dell’arbitro Mirabella analizzata ai raggi X, il fischietto napoletano ne ha ammoniti 7, era dal 2021 che il Messina non aveva un penalty

Domenico Mirabella, la scelta per Messina-Taranto, in questo inizio di stagione era già stato impegnato in Avellino-Pontedera (6-4 dcr) di Coppa Italia. E’ alla quarta stagione in Can C con 15 presenze ma come se l’è cavata ieri il fischietto napoletano?

I precedenti di Mirabella con Messina e Taranto

Lo scorso 7 aprile Mirabella aveva diretto il Messina in occasione della sfida casalinga vinta contro il Monterosi per 2-1 grazie ai gol di Rosafio e Plescia. Positivi pure gli altri due precedenti. Il 15 marzo 2023 Messina-Pescara è finita 1-0 per i giallorossi con gol di Balde, nel 2021 la stracittadina in Serie D contro l’Fc conquistata per 1-0 dagli uomini di Novelli grazie alla punizione di Aliperta. Tre i precedenti col Taranto: una vittoria, una sconfitta e un pareggio.

L’arbitro ha ammonito sette giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Landoni e Cesarano con IV uomo Ramondino, l’arbitro ha ammonito cinque giocatori: Del Favero 17′ (T), Gautieri (T) 17’, De Santis 18′ (T), Ortisi (M) 18’ Frisenna 28′ (M), Fiorani 83′ (M), Shiba 91′ (T). Recupero 2′ pt e 5′ st

Messina-Taranto, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi della gara della terza giornata di serie C. Al 17′ palla in profondità di Anatriello verso Luciani, che entra in area e cade dopo un contatto con il portiere Del Favero. Palla o gamba? L’arbitro non ha dubbi e assegna il penalty. Proteste e diverse ammonizioni assegnate dal direttore di gara: sanzionati De Santis e Del Favero per il Taranto; Ortisi per il Messina. Dal dischetto segna Luciani. Al Messina non veniva assegnato un rigore dal 19 maggio 2021, l’ultimo casalingo dal 26 febbraio 2017. Al 28′ giallo a Frisenna, che ha frenato la ripartenza degli ospiti. All’83’ giallo a Fiorani e al 91′ ammonito anche Shiba.