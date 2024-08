Serie C: la Spal cola a picco, proteste del Taranto per un rigore contro il Latina, la prima in casa dell'Alcione

I primi risultati della seconda giornata di terza serie: Papadopoulos regala i primi tre punti alla Juve Next Gen

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Al via la seconda giornata di Serie C. Inizio da dimenticare per la Spal, che viene travolto sul campo del Perugia con un netto 3-0 e resta inchiodata a -2 tenendo conto della penalizzazione di 3 punti inflitta a inizio campionato. Non basta la gara di generosità del Pontedera, che paga l’espulsione nel primo tempo di Espeche e cade contro la Ternana. Al Sud, gara all’ultimo respiro tra Casertana e Juve Next Gen, con i bianconeri che la spuntano all’89’ grazie al gol di Papadopoulos.

Alcione Milano e Virtus Verona finisce senza reti

Un punto a testa nella prima sfida casalinga dell’Alcione Milano, che non è andata oltre lo 0-0 nella gara contro il Virtus Verona. Gara vivace allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni, dove però nessuna delle due squadre è riuscita a sbloccare il risultato. Primo punto in campionato per la squadra di Fresco, che si riscatta parzialmente dopo la sconfitta all’esordio contro il Lumezzane.

Prima vittoria al ‘Curi’ per il Perugia, bene anche la Ternana

Il Perugia non si lascia distrarre dalle vicende di mercato e dalle questioni societarie, centrando la prima vittoria stagionale dopo il pareggio all’esordio contro la Pianese. Tra le mura amiche del Curi, gli umbri hanno superato una Spal ridotta ai minimi termini con un netto 3-0, grazie alla rete di Torrasi nel primo tempo e alla doppietta di Montevago nella ripresa.

Al “Mannucci” di Pontedera, i padroni di casa sono stati penalizzati dall’espulsione di Espeche al 38′, un episodio che ha inevitabilmente segnato il corso della gara. La Ternana ha approfittato della superiorità numerica, imponendosi per 2-1 con un rigore trasformato da Cicerelli e un gol di Cianci. Nonostante il grande impegno e il gol di Italeng nei minuti di recupero, i toscani non sono riusciti a evitare la sconfitta.

Continua la marcia del Gubbio, che ha centrato la seconda vittoria consecutiva battendo la Lucchese allo Stadio Porta Elisa. Decisivo il rigore di D’Ursi, trasformato dopo il fallo di Gasbarro, che regala tre punti preziosi agli umbri.

Messina ko, trionfa in extremis la Juve Next Gen

Prima sconfitta stagionale per il Messina, che è caduta per 2-0 al “Monterisi” contro l’Audace Cerignola. Nonostante una buona prestazione, la formazione di Modica è stata condannata dal gol di Cuppone nel primo tempo e dalla rete di Capomaggio nella ripresa.

Vittoria in rimonta per la Juventus Next Gen, che ha superato la Casertana in un match ricco di emozioni. I campani sono partiti con il piede pigiato sull’acceleratore, portandosi sul 2-0 nei primi venti minuti grazie ai gol di Paglino e Galletta, quest’ultimo su calcio di rigore. La reazione dei bianconeri non si è fatta attendere: prima Da Graca accorcia le distanze e poi Anghele, sempre dal dischetto, ha firmato il pareggio prima dell’intervallo. Nella ripresa, è stata una magia di Papadopoulos a siglare il definitivo 2-3 e a regalare i primi tre punti stagionali alla formazione bianconera.

Allo “Iacovone”, in un incontro disputato a porte chiuse, Taranto e Latina non sono andate oltre l’1-1. Zigoni ha portato in vantaggio i pugliesi con un colpo di testa, ma Scavaglieri ha riportato il match in equilibrio nei primi minuti della ripresa con una conclusione dalla distanza. Nonostante l’espulsione di Petermann al 64′, che ha lasciato il Latina in inferiorità numerica, i pugliesi non sono riusciti a sfruttare l’occasione e, nonostante le proteste per un presunto fallo di mano in area nei minuti di recupero, si sono dovuti accontentare del pari.