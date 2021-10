Mexes: "Deluso dal calcio, Roma-Samp fa ancora male"

A Retesport 104.2, Philippe Mexes è tornato a parlare di Roma-Sampdoria, gara decisiva per lo scudetto perso nel 2010: “È la partita che mi ha fatto più male di tutte – ammette il francese -. Avevamo in mano lo scudetto, ce lo meritavamo. Sapevamo quanto contasse per la città che non vinceva dal 2001. Secondo me abbiamo sottovalutato il secondo tempo, perché nel primo eravamo in vantaggio. Commettemmo degli errori stupidi, un grande peccato”.

Chiude parlando del suo ritiro: “Me ne sono andato dal calcio perché ero deluso, vedevo giovani allenarsi senza voglia”.

