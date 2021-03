Miami1000, Sonego: "Non vedo l’ora di sfidare Tsitsipas"

Lorenzo Sonego ha staccato il biglietto per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami.

Il tennista piemontese ha infatti sconfitto in due set il colombiano Daniel Elahi Galan Riveros dopo un match combattuto e che ha visto il nativo di Torino giocare al meglio i momenti decisivi dell’incontro. Si tratta del primo ottavo di finale raggiunto da Lorenzo Sonego in un Masters 1000 sul cemento, dopo il quarto di finale conquistato a Montecarlo nel 2019.

Adesso il cammino diventa ancora più difficile: tra Lorenzo e i quarti di finale c’è Tsitsipas, testa di serie numero 2 che ha sconfitto Kei Nishikori.

Per loro sarà il primo incontro ufficiale. Queste le parole di Sonego sul match di questa notte (ore 01.00 italiane) “Ho palleggiato con Tsitsipas tantissimo tempo fa, ma pochissimo – ha ricordato Lorenzo – Sarà bello giocare con un giocatore che non ho ancora incontrato, non vedo l’ora di essere in campo di nuovo domani. Poi gioco ancora di sera, mi sono trovato a mio agio in campo, perché ho visto che il servizio non perdeva efficacia e si poteva spingere di più la palla senza paura che volasse via”.

