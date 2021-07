Micheal Phelps punta tutto su Katie Ledecky

A Tokyo 2020 ci sarà anche uno dei più grandi nuotatori della storia Michael Phelps.

L’ex nuotatore non sarà in vasca ma farà da commentatore: lui in carriera ha accumulato una certa esperienza sui Giochi con 23 medaglie d’oro collezionate negli anni.

Lo squalo ha parlato così in un’intervista a “Gazzetta dello Sport”. L’ex atleta sa bene su chi puntare: “Katie Ledecky mi incanta: vederla gareggiare è qualcosa di elettrizzante. Per me è la più grande di tutti i tempi. Si spinge sempre oltre i limiti. Non ha paura. Va oltre l’immaginazione e rende possibile le cose impossibili”.

OMNISPORT | 21-07-2021 12:41