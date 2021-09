Mick Schumacher-Mazepin, nuovo round

Volano di nuovo gli stracci tra Mick Schumacher e Nikita Mazepin, i due piloti della Haas. Questa volta è il driver tedesco ad accusare il compagno di scuderia per una manovra al limite: “Va bene bloccare, ma ha danneggiato la mia ala anteriore e credo che fosse un po’ in ritardo. Praticamente mi ha spinto contro la pit-lane”.

“Credo di essere stato l’unico pilota con cui ha fatto questo oggi, quindi penso che ne parleremo e che ci saranno conseguenze in futuro. Non è stato corretto dal mio punto di vista – ha continuato a Sky -. Ma penso che sproloquiare sui media sia più una caratteristica sua che non mia. Io ne resto fuori. Ne discuterò internamente con la squadra più tardi”.

OMNISPORT | 05-09-2021 21:10