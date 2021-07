Mick Schumacher: smentita un'indiscrezione

Il team principal della Haas Gunther Steiner ha smentito l’arrivo di Mick Schumacher in Alfa Romeo nella prossima stagione. “Sono solo voci di corridoio. Al momento sembra che riusciremo a confermare entrambi i piloti, Mazepin e Schumacher, per il 2022. E’ molto importante rimanere nella stessa squadra per poter trovare la stabilità giusta per crescere.

“Mick conosce tutti all’interno del team e sa come è organizzato il lavoro. Noi ci troviamo molto bene con lui e penso valga anche il contrario. Avremo una macchina migliore, e non è detto che non riusciremo a raggiungere o addirittura superare il livello dell’Alfa Romeo”, sono le parole riportate da Formulapassion.

OMNISPORT | 15-07-2021 19:13