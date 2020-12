Miglior allenatore 2019-2020: l'AIC esclude Sarri

La decima edizione del Gran Galà del Calcio AIC, che vede premiati i più grandi interpreti della passata stagione calcistica, coglie di sorpresa tutti. Tra i candidati al miglior tecnico del 2019/2020, infatti, non c’è Maurizio Sarri, vincitore del campionato contro la Juventus, prima dell’esonero causa eliminazione in Champions League.

E’ la prima volta che un tecnico vincitore dello Scudetto non viene inserito nella rosa dei candidati finali come miglior allenatore: i colleghi di Sarri hanno scelto infatti di premiare Simone Inzaghi e Roberto De Zerbi insieme a Gian Piero Gasperini, vincitore della passata edizione.

Senza Sarri, che sembrava poter bissare la vittoria di miglior tecnico ottenuta nel 2017 alla guida del Napoli, lotta aperta per il titolo di miglior allenatore della scorsa annata: avanzano le quotazioni di De Zerbi, che continua a stupire con il suo Sassuolo.

Sia Sarri che Gasperini avevano battuto Allegri nonostante quest’ultimo avesse vinto lo Scudetto, ma il tecnico livornese era stato comunque nominato tra i migliori, a differenza di Sarri: per il sei volte scudettato (uno col Milan), quattro titoli di allenatore numero uno di Serie A, record davanti a Lippi e Conte, fermi a tre.

L’AIC ha fatto sapere che nel rispetto della normativa emergenziale prevista per l’evento pandemico del coronavirus, per questa edizione non sarà possibile svolgere la serata di premiazione e i riconoscimenti verranno consegnati direttamente ai vincitori nelle sedi delle società di attuale appartenenza da parte dei vertici dell’organizzazione.

Insieme alle nomination per il migliore allenatore, l’Associazione italiana calciatori ha svelato anche quelle per il miglior arbitro (Calvarese, Orsato, Rocchi), per la migliore squadra (Atalanta, Lazio, Juventus) e per la top 11 dei giocatori, in cui figurano tutti i big del 2019/2020 in Serie A.

OMNISPORT | 30-12-2020 18:19