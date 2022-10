Miguel Angel Lopez alla ricerca di una nuova squadra

24-10-2022 12:08

Pur avendo ancora in essere un contratto con la Astana Qazaqstan, secondo il sito Zikloland, infatti, il corridore colombiano sarebbe alla ricerca di una nuova squadra per la prossima stagione.

Il ciclista colombiano è tornato alla Astana un anno fa dopo aver chiuso un rapporto burrascoso con la Movistar, ma qualcosa deve essersi rotto anche con il team kazako.Potrebbera essere delle ruggini legate alla vicenda che lo ha portato ad essere sospeso al suo rientro in Europa a luglio dalla Colombia, quando la polizia spagnola lo ha fermato, o forse il carattere difficilmente domabile di un ragazzo che comunque quest’anno ha chiuso la Vuelta al quarto posto.

Come è andata la stagione di Lopez? Per lui quest’anno è stato avaro di successi: una sola vittoria a Kals am Grossglochner nella quarta tappa del Tour of the Alps.