Mihajlovic agli arbitri: "Certe cose non mi piacciono, vi chiedo una gestione psicologica"

Sinisa Mihajlovic, in vista del match contro il Genoa, in conferenza stampa è tornato a parlare dell’arbitraggio di mercoledì: “Ai ragazzi ho fatto i complimenti per come hanno giocato il primo tempo; a dire il vero anche il secondo, anche se ci siamo chiusi troppo… Forse in 11 contro 11 l’avremmo vinta. Ayroldi? Ho avuto la fortuna la settimana prima di vedere l’arbitraggio di Orsato: e si vede come dirige, come dialoga o spiega ai giocatori, come lascia giocare. Ayroldi nei primi 15’ non fischiava nulla, poi si è messo a fischiare tutto. E allora, quel che dico, è l’evidenza di abisso fra un arbitraggio e l’altro, non ci può essere questa differenza in Serie A fra uno e l’altro. Quello che chiedo agli arbitri è una gestione psicologica, è capire bene i momenti, le entrate: i gialli li sanno dare tutti. I miei ragazzi non sono cattivi, anzi a volte sono anche troppo buoni. Il fatto, poi, che Gotti mi abbia dato ragione dice tutto. Ho fiducia negli arbitri ma vedo cose che non mi stanno bene e preferisco esprimere le mie opinioni”.

L’arrivo di Soumaoro è un ottimo rinforzo in difesa: “È un cambio numerico, utile in un campionato strano come questo; lo conosco dall’anno scorso, contro di noi fece bene. Ringrazio la società per averlo preso perché è uno che potrà esserci utile. Cambi? Tutti hanno tre gare in una settimana: certamente gioca Vignato”.

OMNISPORT | 08-01-2021 13:51