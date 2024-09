Mihajlovic, la figlia Virginia di nuovo mamma: il nome del bebè un omaggio a nonno Sinisa

Nuovo nipotino per la famiglia del compianto campione e allenatore scomparso nel 2022: il piccolo, figlio del difensore del Genoa Vogliacco, si chiama Leone Sinisa

Giornata di festa in casa Mihajlovic: Virginia, figlia del compianto campione e moglie del difensore del Genoa Alessandro Vogliacco, è diventata mamma per la seconda volta. Il bebè si chiama Leone Sinisa, in onore del nonno.

Omaggio a Mihajlovic nel nome del nipote: si chiama Leone Sinisa

Fiocco azzurro e grande festa in casa Mihajlovic, dove oggi si è celebrata la nascita di un nuovo nipote del campione e allenatore scomparso prematuramente il 16 dicembre 2022, a soli 53 anni. Virginia, figlia di Sinisa Mihajlovic e moglie del calciatore del Genoa Alessandro Vogliacco, ha dato alla luce il suo secondogenito.

Il bambino porta, almeno in parte, il nome del nonno: si chiama infatti Leone Sinisa Vogliacco, come annunciato dal papà su Instagram che ha immediatamente raccolto una valanga di like, non solo da parte dei tifosi del Genoa. Leone Sinisa va ad allargare la famiglia Vogliacco, che nel 2021 aveva celebrato la nascita della primogenita Violante. “Grazie amore, sei una forza della natura”, la dedica del difensore alla moglie Virginia.

E sui social ha festeggiato anche Arianna Rapaccioni Mihajlovic, moglie di Sinisa che è diventata nuovamente nonna. “È nato Leone Sinisa… Un Supereroe come Suo Nonno”, le sue parole ad accompagnare la foto del nipotino pubblicata sul proprio profilo Instagram.