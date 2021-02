Mihajlovic: "L'espulsione ha rovinato la partita"

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic a Dazn ha parlato dell’episodio dell’espulsione: “Prevale la rabbia in questo momento perché finché siamo rimasti in undici non c’è stata partita. Poi dopo l’espulsione è cambiato tutto, ma abbiamo sofferto poco e tenuto bene in difesa. Non riesco a capire perché non fischia fallo e poi dopo un quarto d’ora espelle il giocatore. Noi contro l’Udinese abbiamo subito un fallo da Samir che era molto più netto di questo e non è stato espulso. Per me era da giallo e nessuno avrebbe detto nulla, ma non siamo fortunati con gli arbitri. Ha rovinato la partita”.

“Anche con l’Udinese eravamo in 10 e abbiamo preso gol all’ultimo, facendo molto bene. Dobbiamo migliorare quando rimaniamo in 10, ma spero non succeda spesso, e dobbiamo aver più personalità nel giocare. Oggi molto bene dal punto di vista difensivo, loro hanno provato soltanto tiri da 20 metri. E il gol preso era una conclusione innocua, mi ricorda un po’ il gol preso con la Juve. I rimpalli finiscono sempre a loro, siamo un po’ sfortunati. Mi resta il rammarico, se guardo le partite con il Sassuolo tra andata e ritorno: potevamo fare sei punti, ne abbiamo fatto uno solo”.

OMNISPORT | 20-02-2021 23:32