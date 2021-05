Mihajlovic non ha paura: "Pronto a far esordire Amey, Urbanski e Raimondo"

Lo ha fatto con Gigio Donnarumma al Milan, lo ha continuato a fare al Bologna con i vari Vignato e Baldursson: Sinisa Mihajlovic ama lanciare i giovani calciatori in Serie A ed è uno dei pochi a farlo nel nostro campionato.

In conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro l’Udinese, Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa, svelando anche i piani per il futuro imminente: “Amey si allena con noi da un mese e mezzo e non vedo la differenza con i ragazzi di 24 anni. Vale per lui, per Urbanski, classe 2004, e per Raimondo dell’Under 17. Da qui alla fine ci sarà spazio per loro, dal primo minuto o a partita in corso. Sono curioso di vederli”.

Stiamo parlando prima di tutti, quindi, di Wisdom Amey, nato il 15/08/2005 a Bassano del Grappa. Lo aveva già raccontato, questo suo interesse per il giocatore, ma adesso ribadisce con forza la sua volontà e allarga l’idea ad altri due calciatori.

Kasper Urbanski e Antonio Raimondo, classe 2004, sono gli altri due calciatori pronti ad esordire in Serie A con il Bologna. Riuscirà nel suo intento l’allenatore serbo?

Per il momento il calciatore più recente ad aver esordito in Serie A è Chaka Traorè del Parma, classe 2004 che lo scorso aprile ha giocato contro il Milan.

