Mihajlovic non si accontenta: "Ora il mercato"

Il Bologna dimentica le sconfitte contro Fiorentina, Torino e Juventus e torna a vincere domando il Sassuolo in trasferta per 3-0.

I rossoblù chiudono il girone d’andata con 27 punti, seconda miglior prestazione da 18 anni dopo i 28 del 2003.

Palpabile la soddisfazione di Sinisa Mihajlovic al termine del match del “Mapei Stadium”: “Sono contento, abbiamo sofferto solo i primi dieci minuti, poi abbiamo giocato, segnato tre gol e potevamo farne altri concedendo poco ad una squadra molto tecnica”.

Il bilancio della prima metà di stagione è lusinghiero: “Quest’anno l’obiettivo è più alto, non è più la salvezza. Serviva alzare il livello di tutti i fattori ed è stato fatto, 27 punti alla fine dell’andata non li avevamo mai fatti, il gap con l’Europa è diminuito. Oggi dopo le ultime sconfitte ci giocavamo il lavoro di sei mesi e mi complimento con i ragazzi”.

Il tecnico serbo, tuttavia, non si accontenta e guarda al mercato di gennaio: “Siamo al giro di boa, il campionato è lungo ma con questo spirito possiamo raggiungere i nostri obiettivi. Mercato? Da domani faremo le valutazioni del caso, in certi ruoli siamo in emergenza, soprattutto a centrocampo, dove Dominguez da due mesi gioca con la spalla lussata”.

