Mihajlovic sta con Gasperini: "Arbitri presuntuosi"

27-10-2021 12:07

Sinisa Mihajlovic prende posizione nel delicato tema del rapporto tra arbitri e allenatori, esploso dopo che nella nona giornata di Serie A sono stati espulsi ben quattro tecnici per proteste.

Alla vigilia della partita contro il Napoli l’allenatore del Bologna ha preso le difese dei colleghi,in particolare di Gian Piero Gasperini, invocando un atteggiamento più umile da parte dei direttori di gara:

“Le cose potrebbero andare meglio. Quando cacci Mourinho, Spalletti, Inzaghi e Gasperini un problema c’è. Quello che ha detto Gasp dopo la partita è vero: noi non siamo scolaretti ai quali il professore dice di star zitti, bisogna parlare di più. Io porto sempre l‘esempio di Orsato: con lui posso anche parlare, discutere, però capisce. Ci vuole più tatto. Invece ad alcuni arbitri noi parliamo, loro nemmeno ti guardano e ti ammonisconoi. Devono metterci la faccia”.

Mihajlovic ha poi svelato un retroscena della partita contro il Milan: “Se un arbitro venisse da me e dicesse ‘Ho sbagliato’, finirebbe tutto lì. Apprezzerei l’onestà. Mi dispiace che questo non accada. Con Valeri ho parlato alla fine del primo tempo. Gli ho chiesto perché avesse espulso Soumaoro, mi ha risposto che ha guardato ed era convinto che Krunic avrebbe preso la palla. Gli ho risposto che per me era il contrario. Però almeno si è spiegato. Forse anche noi dovremmo cambiare modo di fare, ma gli arbitri devono essere meno presuntuosi”.

Poi un cenno alla partita contro il Napoli: “La squadra sta bene, saremo costretti a fare dei cambi, fra squalificati e stanchezza, però ho visto bene i ragazzi, a parte Arnautovic che non è al meglio. Aver giocato alla pari col Milan in inferiorità numerica ci ha dato più consapevolezza”.

