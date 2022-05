Mika Hakkinen sprona la Ferrari

24-05-2022 13:01

Archiviato il Gp di Spagna, la Ferrari si concentra per capire cosa non ha funzionato a dovere.

Il circuito del Montmelò infatti non ha riservato grandi sorrisi alla Rossa che ha dovuto accontentarsi del quarto posto conquistato da Carlos Sainz. Charles Leclerc infatti, ha chiuso la sua gara al 27° giro, fermato da un problema al turbo della sua Power Unit.

L’ex pilota finlandese non ha utilizzato giri di parole per descrivere la situazione all’interno della Scuderia del Cavallino, precisando come l’intero team dovrà cercare di recuperare il terreno perso già questo fine settimana nel Principato, tracciato che sulla carta dovrebbe sposarsi con le caratteristiche tecniche della F1-75. Dopo i primi Gp di assestamento la Red Bull sembra infatti aver trovato equilibrio e anche la Mercedes pare aver fatto grossi passi avanti, nel tentativo di tornare protagonista e provare ad inserirsi nella lotta al titolo.

“La Ferrari deve rimboccarsi le maniche in vista del prossimo Gran Premio di Monaco”, ha affermato il pilota finlandese. “A Maranello devono capire il problema che ha frenato Charles Leclerc in Spagna e presentarsi a Monaco con un auto più affidabile di quella che hanno portato a Barcellona. Nel Principato la sfida con la Red Bull si rinnoverà e attenzione alla Mercedes”.