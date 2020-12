Mikaela Shiffrin salta i superG di St. Moritz

Mikaela Shiffrin non sarà in pista nei due superG femminili di Coppa del Mondo del prossimo weekend.

Dopo la morte di papà Jeff dello scorso febbraio la 25enne fuoriclasse del Colorado è tornata in gara il 21 e 22 novembre nei due slalom di Levi vinti da Petra Vlhova, nei quali è stata seconda e quinta, ma non si è mai più allenata nella velocità e non si sa quando potrà tornare a cimentarsi in discesa e superG.

Quasi certamente Mikaela salterà le gare veloci di Val d’Isere dal 18 al 20 dicembre, mentre ci sarà a Courchevel nei giganti del 12 e 13 dicembre.

OMNISPORT | 01-12-2020 10:21