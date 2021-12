Mike Tyson svela il suo tennista preferito

22-12-2021 18:39

Salvo sorprese, non vedremo la figlia di Mike Tyson dare morsi alle orecchie delle avversarie in un ring. La 12enne Milan si è data al tennis, come ha raccontato la leggenda della boxe durante la chiacchierata col coach di Serena Williams: “Tutta la nostra vita adesso è cambiata grazie al tennis. Pensavo che stessimo facendo le cose giuste, ma quello che facevamo era soltanto pensare di guadagnare soldi. Invece nulla è più importante di vedere nostra figlia giocare a tennis”.

Mike Tyson è felice della scelta della figlia: “L’ho vista cambiare, diventare come non sarebbe diventata se non avesse scoperto il tennis – ha detto -. A 11, 12 anni ha molta fiducia in se stessa, è disciplinata. Ogni mattina si sveglia, si prepara la colazione, si fa una doccia e va in palestra alle 7 o alle 8 e ci rimane fino alle quattro di pomeriggio. Lo fa con passione, ci tiene moltissimo”.

Milan sta crescendo grazie al tennis: “Sono molto fiero di vedere in famiglia una persona che sta imparando a gestire le difficoltà, e a 12 anni sta già capendo, attraverso lo sport, che non sempre tutto va come si vuole”.

Infine, Mike Tyson ha svelato il suo tennista preferito: “E’ Novak Djokovic, ora è lui il tennista che preferisco. Mi piace molto guardare le sue partite – ha concluso -. Djokovic è un vero lottatore”.

