Milan 2020-21, gli stipendi dei giocatori. Quanto guadagnano

Il Milan 2020-21 ha un totale ingaggi che sfiora i 50 milioni di euro per quest’anno. La rosa si è molto rinnovata ma i due giocatori più pagati del gruppo di Pioli sono sempre i due grandi fuoriclasse: Zlatan Ibrahimovic che prende un ingaggio di 7milioni a stagione e Gigio Donnarumma che di milioni ne prende 6. A quota 3,5milioni ci sono altri due pezzi da novanta come il croato Ante Rebic e il centrale azzurro Alessio Romagnoli. Il funambolico turco Calhanoglu prende 2,5milioni, poco di meno il carrarmato di centrocampo Kessiè. Giovani ma molto ben pagati Calabria, Conti e Tonali che prendono 2milioni a testa. In tutto sono 22 i giocatori del Milan a stare sopra la soglia critica del milione di euro all’anno. Con 300mila euro all’anno anche il baby figlio d’arte Daniel Maldini entra tra i grandi rossoneri.

I contratti dei giocatori del Milan 2020-21: quanto guadagnano Ibra, Donnarumma, Romagnoli e gli altri

Giocatore Ingaggio Zlatan Ibrahimovic 7 Gianluigi Donnarumma 6 Alessio Romagnoli 3,5 Ante Rebic 3,5 Hakan Calhanoglu 2,5 Franck Kessié 2,2 Davide Calabria 2 Andrea Conti 2 Mateo Musacchio 2 Sandro Tonali 2 Theo Hernández 1,5 Ismael Bennacer 1,5 Samu Castillejo 1,5 Rafael Leão 1,4 Ciprian Tatarusanu 1,2 Simon Kjaer 1,2 Rade Krunic 1,1 Antonio Donnarumma 1 Diogo Dalot 1 Léo Duarte 1 Alexis Saelemaekers 1 Jens Petter Hauge 1 Pierre Kalulu Kyatengwa 0,6 Matteo Gabbia 0,6 Brahim Díaz 0,5 Daniel Maldini 0,3 Lorenzo Colombo 0,3

VIRGILIO SPORT | 26-10-2020 17:06