Milan, a gennaio si compra: da David a Kiwior quattro nomi in agenda

Il Diavolo ha rivoluzionato la rosa in estate ma il restyling non è completo. Servono un difensore e un attaccante, la lista è corta ma può allungarsi

22-11-2023 14:41

Mi sono laureato con una tesi sugli stadi di proprietà e, da quel momento, lo sport è diventato terreno nel quale indagare anche per i risvolti più reconditi, meno visibili ma altrettanto decisivi. In un periodo di forte esterofilia calcistica, continuo a scrivere di calcio italiano. Il più bello del mondo.

Al primo settembre serpeggiava ricco entusiasmo intorno al Milan per la sessione estiva di calciomercato portata avanti dal duo costituito da Moncada e Furlani. Il campo, però, non ha dato tutti quei riscontri positivi attesi cosicché il Diavolo starebbe pensando già a gennaio per rimpolpare ulteriormente la rosa. Due sarebbero le esigenze immediate della dirigenza: un difensore centrale e un attaccante. Sia per gli infortuni che hanno inevitabilmente condizionato il rendimento di qualcuno, ma anche per le scarse risposte fornite da qualche nuovo acquisto.

In difesa: le due occasioni possono arrivare da Londra

Una premessa è d’obbligo. I conti del Milan consentono di effettuare qualche investimento ma non avverrà nulla di clamoroso. Non c’è a disposizione un budget enorme infatti per puntellare l’attuale rosa a disposizione di Stefano Pioli. Si deve quindi intervenire con intelligenza, pronti a sfruttare eventuali occasioni che il mercato invernale fornisce. Una riguardante il pacchetto arretrato porta a Londra, sponda Arsenal, dove c’è una vecchia conoscenza del calcio italiano come Jakub Kiwior, ex Spezia.

Pochi soldi. Non è da scartare la possibilità di un giovane

Anche Benoit Badiashile che al Chelsea sta trovando poco spazio può essere un’opportunità. Il nocciolo della questione è sempre lo stesso: i due difensori sono stati pagati tanto dai rispettivi club per cui l’unica via d’uscita al momento resta quella di un prestito.

Il Milan, però, nel reparto ha già dovuto fare i conti con le assenze per infortunio di Kalulu e Pellegrino, per cui qualcosa è lecito attendersi. Anche un’ulteriore opzione giovane non è da scartare: piacciono ad esempio Koulierakis del Paok e Marcandalli in forza alla Reggiana ma di proprietà del Genoa.

David è torna di moda. Ma ci sono due possibili alternative

In attacco il problema è che Olivier Giroud a 37 anni non può giocare tutte le partite. E Luka Jovic ad oggi non è un’alternativa credibile. Per questo è tornato di moda un vecchio pallino della dirigenza rossonera come Jonathan David. La valutazione che ne fa il Lille è elevata, parliamo di 40 milioni di euro. Però sia la squadra che il calciatore canadese stanno andando male e vorrebbero trovare una via d’uscita. Altri due attaccanti in lista sono Serhou Guirassy e Akor Adams. Il primo ha una clausola di 17 milioni, il secondo è invece una scommessa vera e propria.