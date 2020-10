Milan, a rischio un rinnovo importante: è corsa contro il tempo

Fino all’arrivo di Stefano Pioli in panchina e Zlatan Ibrahimovic in campo, Hakan Calhanoglu sembrava un talento inespresso, un investimento (uno dei tanti effettuati nell’estate 2017) dalla resa inferiore alle aspettative. Con il nuovo corso rossonero, però, il turco ha saputo ritagliarsi uno spazio sempre più importante, fino a diventare uno dei leader della squadra. Adesso, però, c’è un ostacolo non di poco conto per il prosieguo della sua avventura a Milano: il rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione.

Il nodo principale riguarda proprio il tempo che scorre inesorabile. Come da regolamenti, un calciatore in scadenza può preaccordarsi con un altro club già a partire dai sei mesi precedenti, quindi da gennaio: tradotto, il Milan ha meno di tre mesi di tempo per rinnovare il contratto a Calhanoglu prima che un altro club ne approfitti.

Gli estimatori del turco, infatti, non mancano, soprattutto dopo che il suo livello di gioco in campo si è alzato notevolmente. La Bundesliga in particolare non lo ha mai dimenticato e tra questi in pole c’è il suo ex club, il Bayer Leverkusen, che sarebbe disposto ad offrirgli un ingaggio molto importante per riaverlo nei propri ranghi.

Nelle ultime settimane, ai club tedeschi si sono aggiunte anche società spagnole (Atletico Madrid in primis) e della stessa Serie A: già la Roma, sin dallo scorso gennaio, aveva tentato l’affondo, e anche la nuova proprietà sembra apprezzare le qualità del turco. Alla finestra, secondo ‘Sport Mediaset’, ci sarebbe anche la Juventus, benché non ci siano ancora offerte ufficiali.

Calhanoglu attualmente percepisce circa 2,5 milioni di euro netti a stagione. Il suo entourage, guidato dall’agente Gordon Stipic, chiederà sicuramente un adeguamento dell’ingaggio e la trattativa potrebbe rivelarsi più difficile del previsto. Di sicuro c’è che il tempo comincia a stringere: servirà uno sforzo supplementare per trattenere a Milano il 26enne di Mannheim.

08-10-2020