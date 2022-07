Milan, Adli si presenta e sogna già la Champions

09-07-2022 15:58

Ha dovuto attendere un anno pr sbarcare a Milanello ma ora, finalmente, Yacine Adli può iniziare la sua avventura in rossonero.

“Sono orgoglioso di essere in uno dei migliori club del mondo, del miglior club d’Italia. Quando ti chiama una squadra come il Milan, non importa quali giocatori troverai in quel momento. Vuoi solo dire sì. Il Milan è più importante di tutto, non volevo nient’altro che far parte di questo mitico club” ha dichiarato a Milan Tv il francese, reduce da un’annata poco felice col Bordeaux.

“L’ultimo anno a Bordeaux è stato complicato. In realtà tutti gli ultimi anni sono stati duri, sono arrivato in un momento difficile per il club, ma questo mi ha aiutato a crescere”.

Crescita che continuerà per Adli agli ordini di Pioli, tecnico che il francese spera di conquistare subito anche grazie all’aiuto dei connazionali presenti in rosa.

“Avere tanti compagni francesi è un vantaggio. Ero nell’Academy del PSG con Ballo-Touré e Maignan, Mike era più grande, l’ho visto per diverso tempo quando ero giovane. È bello ci siano altri parigini. Poi c’è Theo che ha fatto una grande stagione. Ho visto tutte le partite del Milan l’ultimo anno, ma anche Kalulu con cui ho giocato nelle selezioni giovanili ha fatto benissimo” ha dichiarato un Adli he non vede già l’ora di respirare il clima della Champions League.

“È il sogno di ogni bambino, l’obiettivo di ogni calciatore, è fantastico sapere di poterci partecipare, ma devo farmi trovare pronto. Voglio solo giocare, mi adatterò dove l’allenatore vorrà mettermi, non ho preferenze, gioco in diversi ruoli, è una delle mie caratteristiche” ha chiosato il transalpino.