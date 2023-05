Il Milan affonda in casa Spezia, Pioli sotto la curva: "Non siamo stati all'altezza"

Pioli ammette: "Non abbiamo disputato la partita che serviva, siamo stati condizionati dai primi 20' del derby, martedì possiamo però entrare nella storia".

13-05-2023 20:51

Il Milan affonda al Picco e rilancia la corsa salvezza dello Spezia, mancando in ottica Champions l’allungo nei confronti dell’Atalanta sconfitta all’Arechi e in attesa di Bologna–Roma: i rossoneri, che hanno effettuato un moderato turn-over perché privi per infortunio dei vari Leao, Bennacer, Messias e Krunic, pagano le scorie dell’euroderby e la maggiore determinazione degli ‘Aquilotti’.

Spezia-Milan, l’analisi di Pioli

Continua a incespicare nelle partite contro le cosiddette piccole il Milan di Stefano Pioli, che cade per la seconda volta in tre anni al Picco e a tre giornate dalla fine rischia di non acquisire, nonostante la probabile penalizzazione della Juventus (cui recherà visita nell’ultima trasferta), la partecipazione alla massima rassegna continentale: “È mancata continuità durante la gara, serviva più ritmo e velocità; dopo un discreto primo tempo, nella ripresa ci siamo disuniti e non siamo stati all’altezza delle nostre possibilità. E’ normale essere rimasti delusi dalla partita contro l’Inter, ma la nostra annata passa anche dal campionato e questo ko complica il futuro del Milan, perché restano poche possibilità di rendere la stagione positiva: martedì è una grande opportunità”.

Ribaltare il risultato contro i 'cugini' rappresenta uno sforza a oggi titanico, ma il Mister prova a sollecitare le corde dell'orgoglio: "Martedì abbiamo una partita che ci può consegnare alla storia, dobbiamo giocare il nostro calcio, quello che nelle due ultime partite non abbiamo espresso; solo così ci possiamo credere. Ho dosato le energie con le sostituzioni e oggi non ho convocato chi potrebbe recuperare per il ritorno. Leao? Spero di recuperarlo: ci hanno domandato di dare il massimo, io non ho parlato, ma ho ascoltato, è giusto non prendere solo gli applausi. Non c'entra la condizione fisica: contro la Lazio avevamo giocato una delle migliori gare dell'anno, siamo stati condizionati dai primi 20′ del derby; dovremo ripetere il secondo tempo e girare a nostro favore gli episodi che ci saranno".

Spezia-Milan, il monito di Kjaer

Il centrale danese, schierato titolare assieme a Tomori, stante la squalifica di Thiaw, ha ammesso ai microfoni di ‘Dazn‘ quanto il Milan sia stato per l’ennesima volta lontano dalle attese: “Non abbiamo giocato in maniere sufficiente per ottenere la vittoria, questa partita va cancellata perché martedì ci aspetta una guerra. Non mi spiego le numerose difficoltà incontrate oggi, con le nostre qualità dovevamo chiudere la gara prima possibile. L’approccio non deve mai mancare, siamo professionisti: la sconfitta contro l’Inter non deve rimanere nella nostra testa”.