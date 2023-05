Milan, Leao sta meglio: contro l'Inter ci sarà

Lunedì il portoghese si allenerà di nuovo in gruppo e il giorno dopo guiderà i rossoneri nel tentativo di ribaltare lo 0-2 dell'andata

12-05-2023 14:29

Trapelano buone notizie da Milanello per quel che riguarda lo stato fisico di Rafael Leao, assente nell’andata delle semifinali di Champions League contro l’Inter per un’elongazione all’adduttore. Il portoghese ha sofferto a bordo campo mentre i suoi compagni perdevano 2-0 contro i nerazzurri e ora spera di dare il suo contributo nella gara di ritorno, in programma martedì prossimo.

Leao ha vissuto una settimana particolare: non solo l’infortunio, ma anche il prolungamento del contratto fino al 2028. Ora, però, è chiaramente focalizzato sul recupero a pieno ritmo per essere tra i titolari contro la squadra di Simone Inzaghi nel tentativo di rimontare il pesante risultato dell’andata.

Leao non ci sarà contro lo Spezia, oggi ha proseguito con il lavoro personalizzato. Da domenica, insieme allo staff rossonero, forzerà per vedere come rispondere il muscolo e, se tutto andrà bene, lunedì riprenderà a lavorare in gruppo. Come detto, le sensazioni sono buone e sembrano tutti convinti che Rafa guiderà l’attacco del Diavolo contro i cugini martedì sera.

La differenza tra un Milan con senza Leao si è vista tutto proprio contro Bastoni e compagni. Mancano le sue accelerazioni, i suoi uno contro uno, la capacità di dare imprevedibilità a tutto l’attacco rossonero. Contro l’Inter, Stefano Pioli non è riuscito a dare pericolosità alla squadra. Neanche cambiando nel secondo tempo. Con Leao è tutta un’altra musica, sperando che il concerto non sia già terminato.