Milan, allarme Ibrahimovic: preoccupazione per lo svedese

Non arrivano buone notizie in casa Milan.

Desta preoccupazione la condizione fisica di Zlatan Ibrahimovic che in vista dell’inizio della nuova stagione ha fatto del lavoro a parte in palestra a Milanello anche durante i giorni di riposo della squadra.

Tutto questo non sembra basterà per vedere lo svedese in campo per la prima gara della nuova stagione. Non solo, secondo le ultime indiscrezioni, l’attaccante potrebbe saltare anche la seconda di Campionato.

Al momento non si hanno notizie certe sui tempi e sul suo possibile recupero: sembra probabile che vedremo Ibrahimovic in campo con la Nazionale. Il C.T della Svezia, Janne Andersson non è disposto a fare a meno della stella del Milan.

La Nazionale svedese sarà subito impegnata in 2 settembre contro la Spagna. Certo mandare lo svedese in Nazionale senza vederlo prima con la maglia del sup club farà storcere il naso a qualcuno.

Ceramente non lo vedremo così in campo il 23 agosto a Genova con la Sampdoria e nemmeno in casa a San Siro contro il Cagliari. Sembra più probabile che possa rientrare a metà settembre con la Lazio, mettendo minutaggio nelle gambe prima della supersfida alla Juventus di Massimiliano Allegri. Lo svedese si è fatto male addirittura il 9 maggio durante il match contro la Juve.

A giugno, dopo aver dovuto rinunciare agli Europei, si è operato in artoscopia al ginocchio sinistro. Intanto, per colmare la sua assenza, il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli può contare sul nuovo arrivato francese (dal Chelsea) Olivier Giroud.

OMNISPORT | 10-08-2021 12:28