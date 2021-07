Nizza-Milan 1-1: Giroud si presenta con un goal

Terza uscita precampionato per il Milan, che dopo aver battuto la Pro Sesto e il Modena alza l’asticella e affronta in Francia il Nizza, in una sfida giocata sin da subito a buoni ritmi.

Al 17′ Milan vicino al vantaggio: calcio di punizione dal limite battuto da Hernandez, con palla che termina di poco a lato. Al 23′ occasione per il Nizza: calcio di punizione battuto da Gouiri che si stampa sul palo alla sinistra di Maignan. Primo tempo, più in generale, giocato a centrocampo, con duelli interessanti e tanta sostanza, e con una squadra, quella dei padroni di casa, più in palla.

Nella ripresa la gara non cambia, se non al 56′: Krunic affronta Ndoye, con quest’ultimo che cade in area di rigore. Per l’arbirtro è penalty: dal dischetto va Gouiri che inganna Tatarusani, subentrato a Maignan, e porta il punteggio sull’1-0. Due minuti dopo cambi nel Milan: tra i nuovi entrati anche Olivier Giroud.

Il francese ex Chelsea ci mette solo 5′ per mettere la sua firma sulla partita: cross di Castillejo e colpo di testa vincente nel nuovo arrivato tra i rossoneri, che fa 1-1 al 65′. Ottimo esordio per il francese e segnali importanti per Pioli.

Il resto della gara racconta di due squadre che cercano la via del goal, ma senza riuscirci: termina 1-1 all’Allianz Riviera, primo pari nel precampionato per il Milan, che tra pochi giorni sfiderà il Valencia.

IL TABELLINO

NIZZA-MILAN 1-1

MARCATORI: 59 rig. Gouiri (N), 65′ Giroud (M)

NIZZA (4-4-2): Benitez, Atal, Todibo, Dante, Kamara: Kluivert, Thuram, Rosario, Da Cunha: Ndoye, Gouiri. All. Galtier.

MILAN (4-2-3-1): Maignan (46′ Tatarusanu); Calabria (46′ Gabbia), Tomori (71′ Conti), Romagnoli (71′ Caldara), Hernandez (60′ B. Touré); Tonali (86′ Di Gesù), Pobega (60′ Maldini); Saelemaekers (60′ Castillejo), Diaz (71′ Rebic), Krunic; Leao (60′ Giroud). All. Pioli.

