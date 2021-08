Milan, Stefano Pioli indica gli obiettivi rossoneri: la strategia

L’inizio di agosto è sempre un periodo piuttosto critico per tutti gli allenatori di Serie A. Entrando nel cuore della preparazione estiva, la maggior parte dei tecnici preme sulla società per farsi consegnare finalmente la rosa completa con la quale lavorare. Non è da meno Stefano Pioli che, nonostante il Milan sia una delle squadre che ha speso di più fin qui sul mercato, chiede almeno altri 4 acquisti, con Maldini e Massara che faranno di tutto per accontentarlo.

Il primo obiettivo è sulla trequarti che, con l’uscita di Calhanoglu e quella prossima di Hauge (con Leao destinato alla permanenza) rimane orfano di un elemento. Il nome in cima alla lista, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, è quello di Hakim Ziyech, che potrebbe arrivare solo a fine mercato in prestito dal Chelsea, dato che rischia di trovare davvero pochissimo spazio a Londra con Tuchel in panchina. 28 anni, può giocare da esterno o da mezzapunta offensiva e rappresenterebbe il profilo perfetto per Stefano Pioli, che cerca qualcuno che sia in grado di spaziare su tutto il fronte della trequarti.

Un’occasione è invece rappresentata dallo sloveno Josip Ilicic, in uscita dall’Atalanta dopo le ultime parole di Gasperini e pronto anche subito ad unirsi alla compagine rossonera. Anche qui, però, si rischia di dover trattare fino agli ultimi giorni di mercato.

Arretrando un po’, con Kessie e Bennacer che partiranno a gennaio per la Coppa D’Africa si rischia di arrivare davvero corti col centrocampo. Ecco perchè Pioli riabbraccerebbe subito l’ex Milan e Napoli Bakayoko, indicato dal tecnico come il preferito per garantire muscoli ed interdizione e far crescere ancora di più l’appena riscattato Sandro Tonali.

In ultimo, per quanto riguarda la difesa, si continua a pensare a Diogo Dalot come vice Calabria per la fascia destra, pista percorribile dato che allo United non troverebbe davvero molto spazio tra i titolari.

02-08-2021 17:49